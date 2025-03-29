35-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья советских ВВС в Египте, 1970-72 гг

﻿﻿Использованы фотографии с сайта: http://old.hubara-rus.ru/index.html 35-я отдельная разведывательная эскадрилья (в некоторых документах также именуется 35-й отдельной истребительной эскадрильей) входила в состав советской авиационной группировки, отправленной в Египет (до 1971 года — Объединённая Арабская Республика, ОАР; с 1971 года — Арабская Республика Египет, АРЕ) по просьбе президента Египта Гамаля Абдель Насера ​​во время так называемой Войны на истощение с Израилем.