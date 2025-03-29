NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Ну, сделал... А ЗАЧЕМ? Зачем повторять то, чем сейчас забиты магазины электроники? Этих электронных часов сейчас- дес...Часы на газоразря...
  • Александр Пелимский
    Вы хоть читаете свои вирши? Как так получается, что Бетти родила своего хозяина, который, к тому же, взял её к себе д...Покорная рабыня
  • Grandad
    Разное вращение и разное их количество говорит о том, что наблюдатель находится не в центре этой дыры, а смещен от не...Неужели наша Всел...

35-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья советских ВВС в Египте, 1970-72 гг

35-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья советских ВВС в Египте, 1970-72 гг

﻿﻿Использованы фотографии с сайта: http://old.hubara-rus.ru/index.html 35-я отдельная разведывательная эскадрилья (в некоторых документах также именуется 35-й отдельной истребительной эскадрильей) входила в состав советской авиационной группировки, отправленной в Египет (до 1971 года — Объединённая Арабская Республика, ОАР; с 1971 года — Арабская Республика Египет, АРЕ) по просьбе президента Египта Гамаля Абдель Насера ​​во время так называемой Войны на истощение с Израилем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх