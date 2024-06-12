Школьников разгрузят! С 1 сентября контрольных работ станет меньше

Н

Наталья

Кроме проблем с нагрузкой по контрольным, есть ещё одна школьная беда. И более того, ееё решение может даже главнее контрольных. Из собственного опыта. Внучке 15 лет. Начиная со 3-го класса, каждый школьный день, она несёт в рюкзаке школьные принадлежности: учебники, пенал, спортивную форму, спортивную обувь, сменную обувь. И чем старше школьник, тем тяжелее учёба и..... вместе с ней тяжелеет рюкзак. Несколько раз взвешивала вес учебного вещественного груза. От 5 до 8,5 килограммов. 5 раз в неделю моя внучка-школьница становится ещё и грузчиком по неволе. Ситуация явно недопустимая. Школа должна быть обеспечена комплектом учебников для занятий, а не носить свои в школу.