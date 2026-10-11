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Царьград

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Белорус Воронько выиграл турнир по троеборью уровня 4 звезды

Белорус Воронько выиграл турнир по троеборью уровня 4 звезды

Белорусский всадник Роман Воронько на коне Вахмистр занял первое место в самой престижной программе CCI4*-S международных соревнований The Ratomka October International Horse Trials.

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