Российская армия уничтожила РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области

Российская армия нанесла ракетный удар, в результате которого было уничтожено до 20 украинских солдат, а также позиции систем залпового огня HIMARS и MLRS в Сумской области, сообщило в среду Минобороны России.
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