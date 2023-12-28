В России могут ввести свободный тариф по всем полисам ОСАГО

блин, бездонная бочка эти страховщики! Все им мало! Свободный тариф - это означает ровно то, что эти 25т. рублей станут для всех едиными!

АН

Ангел Ннннннн

Я вообще за отмену ОСАГО, и так народ нищает, а тут еще их в свободное плавание отпускают. До нитки обдерут. Тогда откажусь от машины вообще. На что нам тогда правительство, которое ведет нас в бездну?????