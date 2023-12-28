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ИЗВЕСТИЯ iz

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Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    ОСАГО необходимо отменить, и без того нагрузка на автолюбителей непомерная.  Возможно следует оставить страхование ср...В России могут вв...
  • Ангел Ннннннн
    Я вообще за отмену ОСАГО, и так народ нищает, а тут еще их в свободное плавание отпускают. До нитки обдерут. Тогда от...В России могут вв...
  • ivan mytnik
    блин, бездонная бочка эти страховщики! Все им мало! Свободный тариф - это означает ровно то, что эти 25т. рублей стан...В России могут вв...

В России могут ввести свободный тариф по всем полисам ОСАГО

В России могут ввести свободный тариф по всем полисам ОСАГО

Назрела пора перехода на полную индивидуализацию тарифа по ОСАГО, заявил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

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Комментарии
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ivan mytnik
блин, бездонная бочка эти страховщики! Все им мало! Свободный тариф - это означает ровно то, что эти 25т. рублей станут для всех едиными!
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7 час.
АН
Ангел Ннннннн
Я вообще за отмену ОСАГО, и так народ нищает, а тут еще их в свободное плавание отпускают. До нитки обдерут. Тогда откажусь от машины вообще. На что нам тогда правительство, которое ведет нас в бездну?????
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5 час.
Валентина Литвяк
ОСАГО необходимо отменить, и без того нагрузка на автолюбителей непомерная.  Возможно следует оставить страхование средств общественного транспорта, а в остальном это откровенный наглый грабеж.
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2 час.

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