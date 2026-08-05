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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 5 августа

Прогноз погоды в Крыму на 5 августа 🌤 В Симферополе +30 и облачно с прояснениями В Севастополе +29 и облачно с прояснениями В Евпатории +31 и малооблачно В Черноморском +29 и малооблачно В Джанкое +31 и ясно В Ялте +27 и малооблачно В Алуште +27 и небольшой дождь В Керчи +29 и небольшой дождь В Армянске +33 и малооблачно В Красноперекопске +33 и малооблачно В Бахчисарае +30 и небольшой дождь В Феодосии +27 и облачно с прояснениями В Судаке +28 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.

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