Ночью дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 136 беспилотных летательных аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ В Одессе паника, ...
- ГБ Задержание губерн...
- ГБ Доктор Мясников п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым