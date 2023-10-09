Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мигрантов начали защищать от идеи обязательного участия в СВО

Мигрантов начали защищать от идеи обязательного участия в СВО

Владимир Гладков.   Участие в СВО как обязательное условие для получения российского гражданства мигрантами противоречит законам РФ и не имеет военного смысла.

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Комментарии
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Зоя Копань
И самое интересное вишенка на торту, таджики имеют право на два-паспорта а если вдруг кто то из россиян захочет поехать и жить в Таджикистане и принять их гражданство(ну может какой нибудь сумасшедший), то по их законам этот претендент должен отказаться от российского гражданства, и вот где тут справедливость, просто средне азиатская хитрость и уловка! Жаль что нет Жириновского, он бы точно напророчил, что эти так называемые и мигранты и &quot;новые наши россияне&quot;, будут постепенно создавать анклавы в нашей же стране, типа как предложил один армянин, что Сочи и вообще Краснодарский край это армянские земли, вот только не поняла откуда у цыган(армян, вышедших из Индии), свои земли в нашей стране!
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2 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
СВО как обязательное условие для получения российского гражданства мигрантами это не правильная постановка вопроса. А вот стал гражданином России, то читай и чти Конституцию! Вот только опять вопрос двойного гражданства, а его быть не должно!
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1 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Обрыдли эти мастурбеки кишлачники, зачем они нам?
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25 мин.

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