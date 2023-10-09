Мигрантов начали защищать от идеи обязательного участия в СВО

Зоя Копань

И самое интересное вишенка на торту, таджики имеют право на два-паспорта а если вдруг кто то из россиян захочет поехать и жить в Таджикистане и принять их гражданство(ну может какой нибудь сумасшедший), то по их законам этот претендент должен отказаться от российского гражданства, и вот где тут справедливость, просто средне азиатская хитрость и уловка! Жаль что нет Жириновского, он бы точно напророчил, что эти так называемые и мигранты и "новые наши россияне", будут постепенно создавать анклавы в нашей же стране, типа как предложил один армянин, что Сочи и вообще Краснодарский край это армянские земли, вот только не поняла откуда у цыган(армян, вышедших из Индии), свои земли в нашей стране!