В ходе госэкзамена нейросеть выполнила все задания, в том числе и творческое.Нейросеть YandexGPT на ЕГЭ по литературе набрала 40 баллов, выполнив все задания, в том числе и творческое, сообщает тг-канал тг-канал BAZA.