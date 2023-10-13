В ходе госэкзамена нейросеть выполнила все задания, в том числе и творческое.Нейросеть YandexGPT на ЕГЭ по литературе набрала 40 баллов, выполнив все задания, в том числе и творческое, сообщает тг-канал тг-канал BAZA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии