В России учредили стипендию имени Владимира Жириновского

Ее размер — от 15 до 20 тыс. рублей С 1 сентября 2025 года студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты со значительными достижениями в области востоковедения и государственного управления будут получать стипендии имени Владимира Жириновского.