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Петербургский дневник

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В России учредили стипендию имени Владимира Жириновского

В России учредили стипендию имени Владимира Жириновского

Ее размер — от 15 до 20 тыс. рублей С 1 сентября 2025 года студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты со значительными достижениями в области востоковедения и государственного управления будут получать стипендии имени Владимира Жириновского.

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