Военные сообщают, что ВСУ практически блокированы в Великой Новоселке

Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически заблокирована в районе Великой Новоселки из-за успешных действий российской армии - дороги к населенному пункту либо блокированы, либо находятся под постоянным обстрелом.
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