Аргументы недели

98 711 подписчиков

Глава военной разведки Украины Буданов опроверг слухи о своем тяжелом ранении и заявил, что со здоровьем у него «все в порядке»

Глава военной разведки Украины Буданов опроверг слухи о своем тяжелом ранении и заявил, что со здоровьем у него «все в порядке»

Начальник Главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилл Буданов опроверг слухи о своем тяжелом ранении и заявил, что со здоровьем у него «все в порядке».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх