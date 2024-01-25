Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Галльский петух» раскукарекался: в Париже усиливают поддержку режима Зеленского

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Глобалист Эмманюэль Макрон явно плохо знает историю страны, которую возглавляет «Мы не можем позволить России победить, и мы не должны этого делать, потому что тогда сама безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под сомнение», – заявил намедни действующий президент Франции Макрон, воспитанник Жака Аттали, изданию France Info.

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Игорь Василевский
У каждого микрона должна быть своя Березина. И свой остров св. Елены
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