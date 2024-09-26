Бельский поздравил Почетного гражданина Петербурга Олега Басилашвили с 90-летием

Он пожелал ему крепкого здоровья, новых интересных постановок и неизменных аншлагов Председатель ЗакСа Александр Бельский поздравил прославленного артиста и Почетного гражданина Петербурга Олега Басилашвили с 90-летием.
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