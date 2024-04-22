Вице-мэр Ракова сообщила о снижении количества экстренных госпитализаций с проблемами почек в Москве

Число госпитализаций по экстренным показаниям значительно снизилось Как сообщает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в 2023 году в городе были открыты четыре нефрологических центра.
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