Токаев поддержал запрет соцсетей для детей до 16 лет: что изменится в Казахстане

Запрет соцсетей для детей до 16 лет: какие меры обсуждают в Казахстане и что делают другие страны Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Правительства законодательно запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет и поручил рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке, передает inAktau.