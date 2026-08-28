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Токаев поддержал запрет соцсетей для детей до 16 лет: что изменится в Казахстане

Токаев поддержал запрет соцсетей для детей до 16 лет: что изменится в Казахстане

Запрет соцсетей для детей до 16 лет: какие меры обсуждают в Казахстане и что делают другие страны Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Правительства законодательно запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет и поручил рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке, передает inAktau.

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