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Кармело Энтони: «Когда был моложе, думал, что никто не догонит Мэлоуна и Абдул-Джаббара»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в субботнем матче против «Вашингтона» (119:127) обошел Карла Мэлоуна по набранным очкам за карьеру и поднялся на второе место в лиге по этому показателю.

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