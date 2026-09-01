Положение на украинских фронтах, перспективы переговоров, атаки БПЛА на Россию: Путин ответил на вопросы журналистов

После завершения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке вечером во вторник, 1 сентября 2026 года, президент РФ Владимир Путин встретился с журналистами и ответил на ряд вопросов о международной и внутренней политике России.
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