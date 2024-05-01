К 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Бобруйский художественный музей представляет ряд выставочных проектов, посвящённых Великой Отечественной войне ´Альбом 45-го´´Альбом 45-го´Совместный выставочный проект Зонального государственного архива г.
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