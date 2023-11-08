Масштабное отключение воды пройдёт в Севастополе 8 ноября

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды в среду.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 15:00 улица Горпищенко, 3, 5, 7, 9; улица Софьи Перовской, 53; шоссе Качинское, 34-41.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)