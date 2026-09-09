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9 сентября 1828 года родился великий русский писатель Лев Николаевич Толстой

9 сентября 1828 года родился великий русский писатель Лев Николаевич Толстой

Лев Толстой — это целая вселенная, в которой сталкиваются свет и тьма, добро и злоба, гордыня и смирение.

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