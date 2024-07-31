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Канцелярия Нетаньяху дала указание министрам не высказываться об убийстве Хании

Канцелярия Нетаньяху дала указание министрам не высказываться об убийстве Хании

Канцелярия руководителя израильского правительства Биньямина Нетаньяху дала указание министрам еврейского государства не высказываться по теме произошедшего убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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