Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    В 19 году может так и было. Сейчас учреждения обязали иметь российскую операционку и российский софт! И это исполняется.В России сменился...
  • Константин Самарин
    За последние лет триста, у поляков на генетическом уровне развилась потребность быть чьими-то холопами. А хозяин не с...Украинцы получили...
  • Виктор Кондратьев
    политика дело грязное, в ней ДРУЗЕЙ нет!😎«Подруга России» ...

Магдебург, побратим Запорожья, утопили в крови: Германия в шоке от теракта — а нас то за что?

Магдебург, побратим Запорожья, утопили в крови: Германия в шоке от теракта — а нас то за что?

Перед Рождеством террорист вновь атаковал праздничную ярмарку в ФРГ Число жертв теракта в немецком Магдебурге, который произошел вечером в пятницу на рождественской ярмарке, приблизилось к двум десяткам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Нам плевать что в Генмании,они на Украине войну ведут и сотни человек каждый деноь гибнут!
Ответить
8 час.
Eduard
Согласен!Чем жизни немцев краше наших?
Ответить
8 час.
ВВ
Владимир Витковский
... уже дважды эти существа затевали Мировые войны, дважды их прощали, не пора ли прекратить порочную практику жалеть дерьмо и не смывать?!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх