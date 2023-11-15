Ямальский мэр откликнулся на просьбу горожан

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов обратил внимание на жалобы жителей города о недостаточном количестве популярного автобусного маршрута №7, которого часто не хватает в часы пик, и дал поручение о введении дополнительных автобусов.
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