В России стало сложнее купить свежую иномарку с пробегом

В настоящее время на российском вторичном рынке практически не осталось ликвидных автомобилей в возрасте старше пяти лет, пробег у которых не превышает 100 000 километров, а стоимость заявлена ниже 1 500 000 рублей.
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