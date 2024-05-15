Украина завыла от страха из-за мощных взрывов по всей территории и потерь на Харьковском направлении: Карта специальной военной операции на Украине на 15 мая 2024 года Юлия СоколоваМинувшей ночью украинское небо вновь озарилось трассами российских крылатых ракет и ударных дронов «Герань».