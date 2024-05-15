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Пронедра

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  • НС
    Солониевка? Ну-ну.... Дождаться пока хохлосвиней там станет максимальное количество и потом разом всех зажарить. Сбро...Первый котел в Ча...
  • александр муравьев
    Долбить нещадно. Хватит жертвуя своими беречь их ненавидящих русских.Первый котел в Ча...
  • Евгений
    Уроды хохляцкиеПервый котел в Ча...

Украина завыла от страха из-за мощных взрывов по всей территории и потерь на Харьковском направлении: Карта специальной военной операции на Украине на 15 мая 2024 года

Украина завыла от страха из-за мощных взрывов по всей территории и потерь на Харьковском направлении: Карта специальной военной операции на Украине на 15 мая 2024 года

Украина завыла от страха из-за мощных взрывов по всей территории и потерь на Харьковском направлении: Карта специальной военной операции на Украине на 15 мая 2024 года Юлия СоколоваМинувшей ночью украинское небо вновь озарилось трассами российских крылатых ракет и ударных дронов «Герань».

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...Украина завыла от страха...&quot;(с)    Из-за такого полудетского заголовка и читать не хочется... Повзрослей, автор... 😉
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12 час.
ИП
Игорь Петров
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10 час.

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