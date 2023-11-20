Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей одного из домов в Новосибирской области

В социальных сетях распространено обращение жителей многоэтажного дома в городе Новосибирске к Председателю СК России о том, что технический подвал их дома, который сдается в аренду, находится в ненадлежащем состоянии в результате его затопления.
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