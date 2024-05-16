НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

136 подписчиков

Джонсон о Слоте: «По стопам Клоппа пройти трудно, но если он повторит футбол «Фейеноорда» в «Ливерпуле», может получиться. Раз его стиль сравнивают с Пепом, значит, он что-то делает правильно»

– Вы рады, что Арне Слот станет следующим тренером «Ливерпуля»? – Есть вопросы. Он проделал фантастическую работу в «Фейеноорде», они заняли второе место в Эредивизи, они играют в отличный футбол, и он унаследует команду лучше той, что у него есть сейчас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх