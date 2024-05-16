Джонсон о Слоте: «По стопам Клоппа пройти трудно, но если он повторит футбол «Фейеноорда» в «Ливерпуле», может получиться. Раз его стиль сравнивают с Пепом, значит, он что-то делает правильно»

– Вы рады, что Арне Слот станет следующим тренером «Ливерпуля»? – Есть вопросы. Он проделал фантастическую работу в «Фейеноорде», они заняли второе место в Эредивизи, они играют в отличный футбол, и он унаследует команду лучше той, что у него есть сейчас.