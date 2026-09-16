ЕДДС отчиталась о наличии топлива в Ноябрьске

Жители Ноябрьска могут заправить свои автомобили бензином на одной из заправок. Дизельное топливо доступно на шести АЗС, сообщил директор городской ЕДДС Дмитрий Соболев.
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