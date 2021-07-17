Назад в СССР?

Зарубежная прессаКулинарияНазад в СССР?Postimees, Эстония © flickr.com, howzey Житель Эстонии хотел купить несколько пачек сахара в одном из магазинов сети Grossi.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGreycockroach 1Ибо не хрень клубнику в персональном решении дома жрать. ЕС вам уже все квотировал (ццц)RRRusik RusikЭто таким образом защищают организм от золотухи, это когда уши гниют "кто не в курсе" и чтобы в попе не слиплось.Rustam KuchkarovА что горячие эстонские парни, не возмутились?Леонид РусиЗнаю я этого мужика... Это Тойво Пихтаиэо. Мы боролись в Таллине. Это было в СССР. И когда мы вышли из клуба... я увидел его... Он стоял среди своей команды. И когда наши взгляды встретились... он погрозил кулаком. Эстония... маленький, но очень гордый хутор...Александр ЗдоровцовДва года назад в "Магните" мне пробивали 10 кг двумя чеками.Комментировать
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