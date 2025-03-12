"Мы не политики". Глава "Русской общины" на Алтае — об отмене концертов, драках и абортах

Руководитель "Русской общины" в Барнауле и на Алтае рассказал, зачем "Русская община" запрещает концерты, выступает против абортов и дерутся ли ее сторонники с мигрантами Последние пару лет в заголовки новостных лент часто попадает организация "Русская община".