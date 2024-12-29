Интересные фотографии времен СССР

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения.Нас учили думать головой, а не только кушать в неё!Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.
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