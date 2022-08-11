Линейный отдел МВД России на станции Иланская присоединился к общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В канун Дня физкультурника в гости к воспитанникам филиала Центра социальной помощи семье и детям «Канский» приехали транспортные полицейские и представители Общественного совета при ЛО МВД России на станции Иланская.

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