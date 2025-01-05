«Здесь все очень серьезно, заходят и спят до нужного сигнала»: Враг опешил от хитрой тактики ВС России в Торецке: Карта боевых действий на Украине, 05.01.25 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 5 января 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 05.
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