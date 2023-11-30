Уход за Михайловским и Летним садами оценили в 82 млн

В Петербург пришла настоящая зима, снег укутал парки, сады и скверы города. Деревья и кустарники заснули до весны, но власти города уже ищут садовников на новый сезон.
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