Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    нах им вперлись данные росстата?"Путин на протяже...
  • В К
    Мне, как то ближе анализировать саму жизнь, на чём я и делаю свои выводы!Путин не любит ши...
  • В К
    А, чему тут удивляться, во все времена у нас народ был бесправен и беззащитен!Полсотни семей с ...

Путин не любит шизопатритов, Путин любит цифры. Цифры говорят Путину, что "в целом результат получается"...

Путин не любит шизопатритов, Путин любит цифры. Цифры говорят Путину, что "в целом результат получается"...

Путин объясняет почему поддерживает действия ЦБ и Минфина, несмотря на (вполне известную ему) критику в адрес "экономического блока".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Секушин Леонид
Конечно, конечно, всё
Ответить
2 час.
Вячеслав Денисов
Пу и Ко удовлетворены цифрами, при наполненных своих карманах. Цифры цен в магазинах - их не касаются, потому и наличествует удовлетворение!
Ответить
2 час.
В К
Мне, как то ближе анализировать саму жизнь, на чём я и делаю свои выводы!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх