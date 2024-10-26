Путин не любит шизопатритов, Путин любит цифры. Цифры говорят Путину, что "в целом результат получается"...

Путин объясняет почему поддерживает действия ЦБ и Минфина, несмотря на (вполне известную ему) критику в адрес "экономического блока".
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