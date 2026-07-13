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Что значат все эти цифры? Можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го

Что значат все эти цифры? Можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го

Практически каждый водитель хотя бы раз задавался вопросом, какой бензин выбрать на заправке. Одни без раздумий следуют рекомендациям производителя автомобиля, другие уверены, что можно сэкономить, заправляя машину топливом с более низким октановым числом, а третьи считают, что премиальный бензин сделает автомобиль мощнее и экономичнее.

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