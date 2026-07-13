Что значат все эти цифры? Можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го

Практически каждый водитель хотя бы раз задавался вопросом, какой бензин выбрать на заправке. Одни без раздумий следуют рекомендациям производителя автомобиля, другие уверены, что можно сэкономить, заправляя машину топливом с более низким октановым числом, а третьи считают, что премиальный бензин сделает автомобиль мощнее и экономичнее.