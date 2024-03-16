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Попытки прорыва границы РФ привели к потере наиболее подготовленных боевиков ГУР и к пониманию Киевом того, что у России не одна «линия Суровикина»

Попытки прорыва границы РФ привели к потере наиболее подготовленных боевиков ГУР и к пониманию Киевом того, что у России не одна «линия Суровикина»

Подразделения противника, пытавшиеся прорваться через российскую границу в преддверии президентских выборов и понесшие потери свыше 60 процентов от количества личного состава, за последние сутки фактически не предпринимали новых, акцентированных, попыток прорыва.

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