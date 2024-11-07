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Царьград

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Жога пришёл, и тучи сгущаются. Что изменилось? На Урале вспоминают, что Крым - русский

Жога пришёл, и тучи сгущаются. Что изменилось? На Урале вспоминают, что Крым - русский

Коркино, где цыгане после убийства 40-летней женщины-таксиста укрыли от силовиков подозреваемого, было событием оперативным.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Спасибо Жоге! Давно нужно навести порядок на Урале!
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14 час.
Роман
Искоренять пятую колонну каленым железом!!!Ельцин-центр должен стать центром патриотизма,а для этого должена быть подобрана команда из новой элиты,участников СВО с авторитетным человеком,который возглавит своих слратников из этой среды!!!И еще должны быть реальные сроки за атигосударственную деятельность всей этой либерастической помойки!!!
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5 час.

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