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Царьград

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Тело челябинки обнаружили при разборе строительных конструкций

Тело челябинки обнаружили при разборе строительных конструкций

Жуткая находка поджидала сотрудников МЧС Аргаяшского района.В ночь на 22 января в деревне Курманова Аргаяшского района произошёл крупный пожар в частном жилом доме.

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