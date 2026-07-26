Лула да Силва назвал ошибкой новые пошлины Трампа против Бразилии

Новые пошлины, введенные Вашингтоном против бразильских товаров, являются стратегической ошибкой и навредят самим США, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, 26 июля сообщает газета The Washington Post.
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