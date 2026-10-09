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ВЕСТИ КРЫМ

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Аксёнов контролирует выполнение работ по обрезке деревьев в регионе

Аксёнов контролирует выполнение работ по обрезке деревьев в регионе

Глава республики заявил, что работы по обрезке деревьев вдоль линий электропередачи закончены не везде.

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