# Чернильница Пару дней назад мы с вами обсуждали безоговорочную поддержку господина Путина партией «Единая Россия» на предстоящих выборах президента РФ.
Президентом РФ может стать муфтий Анар Рамазанов. Все встаёт на свои места
Комментарии
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Светлана Огнева
Кабаева- его жена- мусульманка…
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1 час.
Виктор Рыбаков
С такой политикой миграционной скоро проблема сама собой рассосётся!И Собор Христа Спасителя станет мечетью.
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1 час.
Лариса Поплавская
У муфтия очевидно двойное гражданство. Мы не в Англии, где президентом стал индиец. У нас свои законы, религия, традиции и образ жизни. Он не может и не имеет права все это изменять согласно своего вероисповедания.
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1 час.
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