Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Поплавская
    У муфтия  очевидно двойное гражданство. Мы не в Англии, где  президентом стал индиец. У нас свои законы, религия, тра...Президентом РФ мо...
  • Андрей Павлов
    Кстати, а что башкиры это казахи, не знали? Есть такой казахский летописец Куат, так по нему все, что есть на евроази...Казахский гнев оп...
  • Дмитрий Боев
    Боже мой, всего-то 30 лет самостоятельного существовсния - и деградировали чуть не до пещерного уровня. Казались норм...Казахский гнев оп...

Президентом РФ может стать муфтий Анар Рамазанов. Все встаёт на свои места

Президентом РФ может стать муфтий Анар Рамазанов. Все встаёт на свои места

# Чернильница   Пару дней назад мы с вами обсуждали безоговорочную поддержку господина Путина партией «Единая Россия» на предстоящих выборах президента РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Огнева
Кабаева- его жена- мусульманка…
Ответить
1 час.
Виктор Рыбаков
С такой политикой миграционной скоро проблема сама собой рассосётся!И Собор Христа Спасителя станет мечетью.
Ответить
1 час.
Лариса Поплавская
У муфтия  очевидно двойное гражданство. Мы не в Англии, где  президентом стал индиец. У нас свои законы, религия, традиции и образ жизни. Он не может и не имеет права все это изменять согласно своего вероисповедания.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх