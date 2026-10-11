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Царьград

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«Лучше признаться»: священник снял вопрос, что нужно сделать перед уходом из жизни

«Лучше признаться»: священник снял вопрос, что нужно сделать перед уходом из жизни

Священник Марк Алексеев снял вопрос, что нужно сделать верующему перед уходом из жизни.Умирать нужно подготовленным.

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