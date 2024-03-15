⚡ В Крыму открылись все 1130 избирательных участков для голосования на выборах Президента России Председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.
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⚡ В Крыму открылись все 1130 избирательных участков для голосования на выборах Президента России Председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.