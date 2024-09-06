Выборы в Москве начались в штатном режиме - Общественный штаб

В столице начались выборы депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва, муниципальных депутатов в округах ТиНАО Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк, а также в Куркино.
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