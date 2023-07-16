Позавчера выедали мозг с Поповым . Сегодня истерят по поводу генерала ВДВ Все как на подбор правдорубы и Бати солдатские .
А не эхо ли это Пригожинского бунта ?
Комментарии
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Вера смелых
Хм.. Николай Николаевич! Зачем Вы льстить этому безмозглому быдлу ? Быдло, даже проживая в России, рассуждать не в состоянии, ибо рассуждать может обладающий рассудком. Вы увидели признаки рассудка в хоть одном комменте этого билдера? Странно... там все признаки ЦИПСОШНОЙ методички, но не более того... Таким надо давать резкий отпор, вроде вербального хука слева и справа, либо пинка, как шелудивой шавке.
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8 час.
Вера смелых
О, слава Богу, на сайте отлично работают модераторы! Всю истеричную и лживую ЦИПСОту надо резать под корень! Я рада за этот сайт!
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8 час.
Вера смелых
Ага, вот ещё один непроходмый "умник", которому его умищщща (!) хватило лишь на то, чтобы сиплым кукареком охаять автора. А ты, петух ощипанный, текст- то читал? Или привык только навозные кучи разгребать? Хороший, спокойный и логичный текст статьи такому петуху как бобовое зерно комом в глотке, вот и кукареанул об "элитке"... да, просто непроходимый ... умищща!..
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8 час.
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