Закон и Порядок

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А не эхо ли это Пригожинского бунта ?

А не эхо ли это Пригожинского бунта ?

Позавчера выедали мозг с Поповым . Сегодня истерят по поводу генерала ВДВ Все как на подбор правдорубы и Бати солдатские .

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Комментарии
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Вера смелых
Хм.. Николай Николаевич! Зачем Вы льстить  этому  безмозглому быдлу ? Быдло, даже проживая в России, рассуждать не в состоянии, ибо рассуждать может обладающий рассудком. Вы увидели  признаки рассудка в хоть одном комменте этого билдера? Странно... там все признаки ЦИПСОШНОЙ методички, но не более того... Таким надо давать резкий отпор, вроде вербального хука слева и справа, либо пинка, как шелудивой шавке.
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8 час.
Вера смелых
О, слава Богу, на сайте отлично работают модераторы!  Всю истеричную и лживую ЦИПСОту надо резать  под корень! Я рада за этот сайт!
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8 час.
Вера смелых
Ага, вот ещё один непроходмый &quot;умник&quot;, которому его умищщща (!) хватило лишь на то, чтобы сиплым кукареком охаять автора. А ты, петух ощипанный, текст- то читал?  Или привык только навозные кучи  разгребать? Хороший, спокойный и логичный текст статьи такому петуху как бобовое зерно комом в глотке, вот и кукареанул об &quot;элитке&quot;... да, просто непроходимый ... умищща!..
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8 час.

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