А не эхо ли это Пригожинского бунта ?

Вера смелых Хм.. Николай Николаевич! Зачем Вы льстить этому безмозглому быдлу ? Быдло, даже проживая в России, рассуждать не в состоянии, ибо рассуждать может обладающий рассудком. Вы увидели признаки рассудка в хоть одном комменте этого билдера? Странно... там все признаки ЦИПСОШНОЙ методички, но не более того... Таким надо давать резкий отпор, вроде вербального хука слева и справа, либо пинка, как шелудивой шавке.

Вера смелых О, слава Богу, на сайте отлично работают модераторы! Всю истеричную и лживую ЦИПСОту надо резать под корень! Я рада за этот сайт!