Акции "Самолета" в лидерах роста на новостях о новой программе обратного выкупа

Совет директоров «Самолета» одобрил новую программу обратного выкупа акций. Текущая программа обратного выкупа акций завершится 31 декабря 2023 года, а новая начнет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.
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