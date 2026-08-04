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Евсеев об 1:2 от «Крыльев»: «Махачкала» не реализовала моменты, а соперник реализовал. Второй их гол – у нас таких моментов было 3-4, мы просто в ворота не попали»

Главный тренер « Динамо » Махачкала Вадим Евсеев объяснил поражение от « Крыльев Советов » (1:2) в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России.

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