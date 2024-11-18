Подпольщик Лебедев: ВС России поразили трансформаторный завод в Запорожье

В контролируемом киевским режимом городе Запорожье прогремели взрывы. Повреждения получил Запорожский трансформаторный завод, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подпольного движения Сергей Лебедев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии